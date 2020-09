Acteurs Stefan de Walle en André Dongelmans zijn vanaf aankomende zondag te zien in de nieuwe comedyserie Niks Te Melden. Hierin zijn bijna alleen scènes te zien waarin twee personen gesprekken met elkaar voeren. Een heel andere manier van spelen, zo vertellen de acteurs.

De Walle speelt in de nieuwe serie van BNNVARA de rol van politieagent. Samen met tegenspeler Henry van Loon zit hij urenlang in de politiewagen te posten bij een verdachte locatie. "In de serie is weinig fysieke actie, maar veel verbale actie te zien. Je ziet gewoon twee mannen die de meest absurdistische gesprekken met elkaar hebben", aldus De Walle.

Niks Te Melden is een remake van de Australische serie No Activity. Doordat een scène steeds in dezelfde setting wordt gespeeld, moesten de acteurs en actrices in de serie voornamelijk rekenen op hun eigen theatervaardigheden, zo vertelt acteur André Dongelmans.

'Manier van spelen soms doodeng'

"Ik vond de manier van spelen soms doodeng. Je hebt alleen de tekst om op terug te vallen als je zo'n scène speelt", aldus Dongelmans. Voor de acteur, die de rol van een crimineel speelt, was dit de eerste keer dat hij voor een film of serie zo veel met dialogen moest werken. "Ik heb dat weleens op het toneel gedaan, maar nooit voor tv."

De draaidagen heeft De Walle als "snel" en "intensief" ervaren. "Ik heb denk ik nog nooit in zo'n korte tijd een serie opgenomen", aldus de acteur. Ook Dongelmans stond versteld van de snelheid waarin de serie werd opgenomen. "Het voelde echt als knallen", aldus Dongelmans.

In Niks Te Melden maken naast De Walle en Dongelmans onder andere ook Theo Maassen, Jelka van Houten en Jim Deddes deel uit van de cast. Niks Te Melden is vanaf zondag te zien op NPO3, om 22:35 uur.