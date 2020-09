Henny Thijssen is door het publiek gekozen tot winnaar van de derde editie van The Voice Senior. Dat is vrijdagavond bekendgemaakt in talkshow Jinek, direct na afloop van de finale van de talentenjacht.

Henny Thijssen, zanger van het levenslied, zat tijdens de talentenjacht in het team van Frans Bauer. Thijssen reageerde emotioneel op zijn overwinning. "Het was niet makkelijk, want er waren fantastische kandidaten", zei hij in tranen.

Ook de andere finalisten Hein Migchelbrink, Rosy Pereira en Evert Braumuller schoven aan bij Jinek met hun coaches Ilse DeLange, Gerard Joling en Angela Groothuizen.

De finale van de talentenjacht voor senioren werd al een tijd geleden opgenomen, maar de uitslag werd live in de uitzending bekendgemaakt door Lieke van Lexmond en Martijn Krabbé.

Thijssen deed vijf jaar geleden mee aan het talentenjachtprogramma Bloed, Zweet & Tranen, waar hij derde werd.