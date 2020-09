Het SBS6-programma Dit vindt Nederland!, gepresenteerd door Natacha Harlequin en Mart Grol, wordt al na enkele weken van televisie gehaald. Dat maakt de zender vrijdag bekend.

De eerste aflevering werd op 31 augustus uitgezonden. De kijkcijfers schommelden vanaf die dag tussen de 60.000 en 140.000 kijkers, en dat bleef ver achter bij de verwachtingen die de zender had van het programma.

"Helaas moeten we nu constateren dat Dit vindt Nederland! te weinig kijkers aan zich heeft kunnen binden", aldus Talpa-directeur Marco Louwerens. "Ontzettend jammer, zeker gezien het harde werk en het commitment van een grote groep collega's." Hij sluit niet uit dat het programma in de toekomst in een andere vorm terug kan keren op televisie.

Op vrijdag 9 oktober wordt de laatste aflevering van het programma uitgezonden. Vanaf 12 oktober komen hier de spelshows 50/50 en Lingo voor in de plaats.