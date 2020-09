Een Amerikaans productiebedrijf wil in 2023 een deelnemer van een nieuwe realityserie naar de ruimte sturen. Het productiehuis Space Hero Inc. heeft al een zitplaats bemachtigd voor een missie naar het ruimtestation ISS. De reeks wordt daarmee de eerste realityserie die in de ruimte gemaakt wordt.

Aan de serie, die niet gescript wordt en Space Hero gaat heten, doen uitsluitend mensen met een voorliefde voor ruimteverkenning mee. Zij zullen een reeks fysieke en emotionele trainingen doorlopen die passen bij de opleiding voor astronauten. Diegene die tijdens een wereldwijde live-uitzending de meeste stemmen van het publiek krijgt, mag in 2023 de ruimte in.

De winnaar verblijft met professionele astronauten tien dagen op het ruimtestation ISS. Ook maakt hij zestien banen per etmaal om de aarde met snelheden van boven de 27.000 kilometer per uur.

"We zien de wereld voor onze ogen veranderen. In tijden als deze verlangen we naar helden. Onze deelnemers zullen een generatie gaan inspireren", aldus Thomas Reemer, eigenaar van productiehuis Space Hero Inc. en bedenker van de realityserie.

In mei meerde de eerste commerciële astronautencapsule aan bij het ruimtestation. Het ging hierbij om een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX, dat ook de partner van de realityserie wordt.