Het spelprogramma Wie van de 3 komt in oktober terug met een nieuwe bezetting. Martien Meiland, Britt Dekker, Ryanne van Dorst en Najib Amhali zitten vanaf 11 oktober in het vaste panel van het SBS-programma.

In de show, die in 1963 voor het eerst in Nederland werd gemaakt, verschijnen er steeds drie kandidaten die beweren hetzelfde beroep of dezelfde hobby te hebben. De panelleden krijgen ieder één minuut om vragen aan de kandidaten te stellen. Op die manier moeten ze zien te achterhalen wie de waarheid spreekt.

In de nieuwste editie wordt er nog een spelelement toegevoegd. Meiland, Dekker, Van Dorst en Amhali mogen op basis van hun eerste gevoel al raden om wie het gaat, om kans te maken op dubbele punten.

Wie van de 3 is vanaf 11 oktober iedere zondag om 20.30 uur te zien op SBS6.