Fred van Leer heeft zelf de nodige ervaring als het gaat om optreden als dragqueen, maar een deelname aan Drag Race Holland - dat hij zelf presenteert - gaat zijn pet te boven. De opdrachten die de kandidaten moeten uitvoeren om de nieuwe dragsuperster te worden, zijn voor hem te moeilijk, vertelt Van Leer in gesprek met NU.nl.

"Die meiden moeten playbacken, dansen, acteren, creatieve opdrachten uitvoeren, grappig zijn, over de catwalk lopen, noem het maar op", aldus Van Leer. "Ik kan best aardig lopen en een grapje maken. Maar wat zij allemaal moeten doen... ik zou het niet kunnen. Gelukkig kan ik lekker in mijn rol als moeder-overste kruipen."

Van Leer neemt de presentatie van de Nederlandse versie van RuPaul's Drag Race op zich. In de originele versie ligt die in handen van de iconische dragqueen RuPaul en het is een uitdaging om in RuPauls voetsporen te treden, geeft Van Leer toe.

"Ik ben de afleveringen expres niet nog een keer gaan terugkijken, want dan ga je toch die maniertjes overnemen en ik wil het juist op mijn manier doen. Het is logisch dat er vergelijkingen gemaakt gaan worden of dat mensen mijn looks niet mooi vinden of mijn presentatie slecht. Het kan me niets schelen. Dat geef ik die meiden ook mee. Richt je vooral op de liefde die je ontvangt en probeer de haat links te laten liggen."

'De Nederlandse cast is nog diverser'

Hoewel dragqueens Janey Jacké en ChelseaBoy - na het zien van alle Amerikaanse seizoenen - met hun deelname aan Drag Race Holland hun droom zien uitkomen, vielen er nog wel wat obstakels te overwinnen.

"Ik heb mezelf een schop onder m'n reet gegeven, omdat ik twijfelde of ik wel durfde. Je weet dat je je voor iets opgeeft waarbij je voor veel verrassingen komt te staan, maar ik moest het gewoon doen", aldus ChelseaBoy.

De dragqueens moesten zich niet alleen voorbereiden op reacties via sociale media, maar worden ook beoordeeld door een jury die bestaat uit Van Leer, Nikkie Plessen en verschillende gastjuryleden.

Dragqueen Janey Jacké doet mee aan Drag Race Holland. (Foto: RTL)

'Mooie representatie van drag in Nederland'

"Het is moeilijk om met kritiek om te gaan op iets waar je zelf zo trots op bent en 100 procent achter staat", geeft Jacké toe. "Het kan confronterend zijn, maar het is belangrijk om te reflecteren en feedback die je verder gaat helpen te filteren."

Over elkaar zijn de dragqueens vol lof. "De Nederlandse cast is nog iets diverser dan we tot nu toe in het programma hebben gezien", vindt ChelseaBoy. "Het is een mooie representatie van drag in Nederland. We hebben veel respect voor elkaar en willen uitdragen dat we met z'n allen een familie zijn en het samen doen."

'Geen mannen in jurken, maar kunstenaars'

Van Leer hoopt dat het Nederlandse publiek gaat inzien dat dragqueens niet simpelweg mannen in jurken zijn, maar kunstenaars en performers. "Als ook maar één persoon die eerst van een man in een jurk walgde na het zien van Drag Race Holland het toch wel bijzonder vindt, is dat voor mij winst. Die meiden hebben vaak een rugtas met ellende en verdriet en ook dat verhaal vertellen we. Het is een rijk programma dat gaat om verbinding en inclusiviteit."

Het fenomeen RuPaul's Drag Race, dat al twaalf seizoenen telt, heeft een grote internationale fanschare die ook reikhalzend naar de Nederlandse versie uitkijkt. De deelnemers hebben sinds de aankondiging al talloze berichten via sociale media van over de hele wereld ontvangen.

Dragqueen ChelseaBoy doet mee aan Drag Race Holland. (Foto: RTL)

'Dat gaat hilarische memes en gifjes opleveren'

De serie wordt ook naar het Spaans, Frans en Engels vertaald, zodat internationale fans het programma kunnen volgen. "Ik denk dat dit interessant gaat worden voor hen. We zijn een klein landje met een gek taaltje en eigen catch­phra­ses. Dat gaat sowieso hilarische memes en gifjes opleveren", voorspelt Jacké. ChelseaBoy: "Ik kan niet wachten tot ik hoor dat ze in de Filipijnen ook 'Joe joe vriendin' naar elkaar roepen."

Drag Race Holland is vanaf 18 september iedere vrijdag te zien op Videoland.