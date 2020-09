De uitzending van de aangepaste versie van Prinsjesdag, die te zien was op NPO 1, is dinsdag door 677.000 mensen bekeken op televisie. Hiermee staat de uitzending op plaats dertien van de best bekeken tv-programma's op dinsdag.

Afgelopen jaar werd de live-uitzending van Prinsjesdag door 923.000 mensen bekeken. Dit betekent dat de aangepaste versie van dit jaar 227.000 minder kijkers trok.

Het best bekeken programma van dinsdag was het NOS Journaal van 20.00 uur. Die uitzending trok 1,495 miljoen kijkers. Het op een na best bekeken programma was het NOS Journaal van 18.00 uur.

De Erfgenaam, het programma op RTL 4 waarin Rubin Nicolai in binnen- en buitenland op zoek gaat naar onvindbare erfgenamen, trok meer dan een miljoen kijkers. Daarmee staat het programma op plek drie van best bekeken programma's.