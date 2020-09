Modeontwerpster en presentatrice Nikkie Plessen is vanaf vrijdag 18 september te zien als vast jurylid in het eerste seizoen van Drag Race Holland bij Videoland. Dat heeft RTL dinsdag bekendgemaakt in een persbericht.

Plessen zal acht weken lang samen met Drag Race-presentator Fred van Leer de outfits van de dragqueens beoordelen die strijden om de titel van Nederlands eerste 'Drag Race Superstar'.

De presentatrice laat in het persbericht weten het meest geïnspireerd te zijn in het feit "dat bij drag zoveel creativiteit bij komt kijken en dat het verder gaat dan alleen een mooie outfit neerzetten". Ze vervolgt: "Met mijn modeachtergrond is het natuurlijk echt fantastisch om hier deel van uit te mogen maken."

Naast Plessen zullen cabaretière Sanne Wallis de Vries, visagiste en YouTuber NikkieTutorials, zangeres Roxeanne Hazes en modeontwerper Cleas Iversen, model Loiza Lamers, zangeres Ruth Jacott, acteur Rick Paul van Mulligen, zangeres en presentatrice Ryanne van Dorst, choreograaf en pride-ambassadeur Amber Vineyard, zangeres Edsilia Rombley en televisiepresentator Carlo Boszhard in het programma te zien zijn als jurylid.

In Drag Race Holland zullen tien Nederlandse drag queens in de afvalrace uitmaken wie zich Nederlands eerste 'Drag Race Superstar' mag noemen. Het programma is afgeleid van het Amerikaanse RuPaul's Drag Race, dat sinds 2009 op televisie is. Na een Thaise versie wordt Drag Race Holland de tweede niet-Engelstalige versie.