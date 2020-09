De familie van Don Lewis, de verdwenen echtgenoot van Tiger King-hoofdpersonage Carole Baskin, heeft zendtijd ingekocht rondom de eerste aflevering van de Amerikaanse versie van Dancing With the Stars (DWTS). Daarin zal Baskin maandag voor het eerst verschijnen.

De dochters van Lewis en hun advocaat John Lewis willen de zendtijd gebruiken om tips te vragen aan de kijkers met betrekking tot zijn verdwijning. De familie verdenkt Baskin van betrokkenheid bij Lewis' verdwijning. Volgens entertainmentsite TMZ zal de commercial van de familie te zien zijn in het eerste reclameblok.

Begin deze maand maakten de makers van Dancing with the Stars bekend dat Baskin een van de deelnemers zal zijn tijdens het nieuwe seizoen. Daarin zal de eigenaresse van Big Cat Rescue het opnemen tegen veertien andere bekendheden.

Baskin kreeg wereldwijde aandacht als een van de hoofdrolspelers in de Netflix-documentaire Tiger King. De serie staat ook stil bij de verdwijning van Lewis, die met Baskin getrouwd was toen hij in augustus 1997 van de radar verdween. In Tiger King wordt onder meer door Lewis' familie en voormalig dierentuineigenaar Joe Exotic gesuggereerd dat Baskin iets met de verdwijning te maken heeft.

In augustus werd bekend dat de dochters van Lewis de ex-vrouw van hun vader gingen aanklagen. Ze willen meer informatie over de mysterieuze verdwijning van hun vader en hopen dat Baskin onder ede wil verklaren.