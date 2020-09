In juli werd royaltyverslaggever Marc van der Linden (50) opgenomen in het ziekenhuis. Maandagavond liet hij in RTL Boulevard weten dat hij na een val in zijn huis in coma was geraakt.

"Ik ben gevonden door mijn moeder, omdat zij zich ongerust maakte", zegt Van der Linden. "Ik had een ontsteking aan mijn been. Dat heet wondroos. Dat kwam steeds terug, dat is iets wat ik over heb gehouden aan het afvallen. Zo'n aandoening kan heel hardnekkig zijn. Daarbij ben ik zo raar gevallen dat ik buiten westen ben geraakt en ongeveer acht uur zo heb gelegen."

Nadat zijn moeder hem vond, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. "Ik ben best snel in een coma geraakt en kreeg een bloedvergiftiging", aldus Van der Linden. "Voor mijn familie was het heel zwaar, die kreeg te horen dat het echt heel slecht met me ging."



Eenmaal thuis is de royaltyverslaggever veel oefeningen gaan doen om er weer zo snel mogelijk bovenop te komen, vertelt hij. "Toen ik mij beter ging voelen, werd er heel weinig gedaan met het feit dat mijn linkerbeen nog verlamd was. Dat kon sneller en dat ben ik thuis gaan oefenen."

Van der Linden heeft zijn werk de afgelopen maanden gemist, vertelt hij aan zijn collega's van RTL Boulevard, waar hij sinds 2003 werkzaam is als koningshuisdeskundige.