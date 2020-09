Johnny de Mol zal in het nieuwe seizoen van Waar is De Mol? op pad gaan met onder anderen Johan Derksen, Sylvana Simons, Gordon en Sergio Herman. Het tiende seizoen speelt zich af in eigen land.

Negen seizoenen lang reisde de Mol met bekende Nederlanders de hele wereld over. In dit seizoen van Waar is De Mol? blijft de presentator in Nederland. Samen met zijn gasten bezoekt hij bijzondere plekken waar zij zich thuis voelen.

Zo laat Derksen zijn ouderlijk huis en jeugdvoetbalclub in Drenthe zien en trekken de Mol en Simons samen door Noord-Holland.

"Ons land, de plek die we thuis noemen, is extra belangrijk geworden in deze tijd. En ook daar valt nog verrassend veel te ontdekken. Je hoeft niet altijd ver te reizen om iets nieuws te zien: vaak ligt de verbazing gewoon om de hoek", aldus de Mol.

De namen van de andere gasten worden later bekendgemaakt.

Waar is De Mol? is vanaf maandag 5 oktober om 21.30 uur te zien bij SBS6.