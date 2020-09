De veelbesproken eerste uitzending van Veronica Inside brak geen records. 769.000 kijkers zagen vrijdag hoe het nieuwe seizoen van start ging, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het programma bereikte daarmee de negende plek in de kijkcijferlijst. Het is een miljoen minder dan de voorlaatste aflevering van het programma, die op 22 juni werd uitgezonden en 1,7 miljoen kijkers trok. Die uitzending werd gemaakt in de nasleep van een vermeend racistische uitspraak van Derksen een week eerder. Advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta waren toen als gast aanwezig.

Het best bekeken programma op vrijdag was het NOS Journaal om 20.00 uur, dat iets meer dan anderhalf miljoen kijkers trok. Het op een na best bekeken programma was The Voice Senior op RTL 4. Naar deze show keken vrijdag bijna 1,2 miljoen mensen.