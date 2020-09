Veronica Inside is vrijdagavond weer begonnen, anderhalve maand na de veelbesproken racisme-uitzending van het programma. Johan Derksen haalt in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen meteen hard uit naar Wilfred Genee. "Ik ben niet boos, maar ik vond dat jij als presentator het format verkracht en verraden hebt."

De terugkeer van het programma was lange tijd onzeker, nadat René van der Gijp en Derksen niet terug wilden keren uit onvrede over het optreden van Genee. Die was kritisch op Derksen in de thema-uitzending over racisme en dat schoot bij de analisten flink in het verkeerde keelgat.

Derksen blikt in de uitzending van vrijdag terug op de mediarel en haalt hard uit naar adverteerders die opstapten na de commotie. "We worden geterroriseerd door de cancel(culture, red.)-hype in Nederland. Als je iets zegt op tv, krijg je meteen een etiket. Ik ben homofoob geweest, racist geweest, de gekste dingen. Vervolgens gaan types als Arie Boomsma en Sunny Bergman adverteerders benaderen van: je moet bij dat programma niet adverteren."

Derksen laat weten het "verschrikkelijk" te vinden om te zien dat sommige adverteerders hier gehoor aan gaven.

Harde woorden voor Genee

Ook Genee krijgt er flink van langs van Derksen. "Dat jij als presentator die tegenpartij ging pleasen, dat heb ik als een soort verraad opgevat. Wij geven onze mening en hebben schijt aan de wereld."

Toch benadrukt Derksen dat hij geen ruzie met Genee heeft. "Ik ben niet boos, maar ik vond dat jij als presentator het format verkracht en verraden hebt." Genee nuanceert die uitspraken. "Het was niet m'n sterkste uitzending, maar er zit meer achter dan er nu geschetst wordt."

Vooral het feit dat Derksen tijdens de racisme-uitzending aan tafel moest met oud-voetballer Dries Boussatta en advocate Natacha Harlequin, schoot bij hem in het verkeerde keelgat. "Ik vond het klinkklare onzin dat ik geconfronteerd werd met Dries Boussatta en die zwarte mevrouw (Natacha Harlequin, red.) die nu een programma heeft waar geen hond naar kijkt (Dit Vindt Nederland, red.). Wat mij tegenstond is dat die twee aan tafel moesten. Ze konden niet apart, want dat was discriminerend."

Ophef over grap Akwasi

De commotie over Veronica Inside ontstond nadat Derksen een grap maakte over rapper Akwasi. Bij het zien van een foto van een Zwarte Piet tijdens een antiracisme-demonstratie grapte hij: "Weten we zeker dat het niet Akwasi is?" Die opmerking leidde tot veel verontwaardiging op sociale media en een actie waarin adverteerders werden opgeroepen niet langer te adverteren bij het programma. Onder andere Zespri, Albert Heijn en Gillette gaven daar destijds gehoor aan. Albert Heijn kwam daar deze week echter op terug, meldt Distrifood.

Over Akwasi had Derksen weinig goeds te zeggen in de uitzending. Vrijdagochtend werd bekend dat de rapper niet vervolgd wordt voor zijn opruiende uitspraken over Zwarte Piet op de Dam, nadat hij zijn excuses ervoor aanbood. "Dat is natuurlijk schijnheilig, blijf dan in ieder geval achter je uitspraken staan. Dat doe ik wel", stelt de 71-jarige.