Erik Mouthaan gaat in een nieuwe documentaire het gesprek aan met uitersten in de Verenigde Staten. In Erik in de Verdeelde Staten legt de correspondent de verdeeldheid in het land bloot en toont hij de verschillende opvattingen van de bevolking. "Ik ontdekte een totaal verdeeld land."

De journalist zal in de documentaire een geheel nieuwe kant van zichzelf laten zien, stelt hij. Zo zal hij de kijker binnenlaten in zijn persoonlijke leven en thema's vanuit zijn eigen perspectief bespreken. Ook zien we dat Mouthaan besmet raakt met het coronavirus.

Mouthaan toont in de documentaire aan hoe de Verenigde Staten zich momenteel in een identiteitscrisis bevindt. "Het is een portret geworden van een prachtig land dat met zichzelf in de knoop zit. In de veertien jaar dat ik correspondent ben, heb ik mijn geliefde land zien veranderen."

Het land is verdeelder dan ooit en dat grijpt Mouthaan zelf ook aan. Zo gaat hij in gesprek met Black Lives Matter-activisten, 'witte extremisten' en 'klimaatontkenners'. Ook gaat hij langs bij een familie die niet meer samen aan de eettafel kan, door verschillende politieke denkbeelden.

De polarisatie in Amerika stemt Mouthaan bedroefd, maar soms ook hoopvol. "Ik heb de samenleving geprobeerd te peilen en ik ontdekte een totaal verdeeld land. Dat maakt mij soms verdrietig en boos maar tegelijkertijd brengt het ook nieuwe inzichten en hoop."

Erik in de Verdeelde Staten, dat zes afleveringen telt, is vanaf dinsdag 29 september te zien op Videoland.