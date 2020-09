De Netflix-serie The Goop Lab van actrice Gwyneth Paltrow krijgt een tweede seizoen, meldt Variety vrijdag.

De documentairereeks gaat over het lifestylebedrijf van Paltrow, The Goop. Met haar bedrijf brenkt ze alternatieve producten op de markt.

Zo bracht ze onder meer een kaars op de markt met de naam This Smells Like My Vagina. De geur van de kaars zou volgens Paltrow een afspiegeling zijn van haar eigen vaginageur.

Eerder moest ze voor het uitbrengen van een product een schadeclaim van 145.000 dollar (ruim 125.000 euro) betalen. Het ging om vaginale eitjes die zouden helpen bij het in balans houden van hormonen en de menstruatiecyclus. Ook zouden de eitjes baarmoederverzakking en ongewenst urineverlies voorkomen, maar deze claims werden niet waargemaakt.

Op Netflix zullen zes nieuwe afleveringen van The Goop Lab verschijnen van dertig minuten lang. De afleveringen zullen onder andere gaan over seks en intimiteit. Wanneer de afleveringen precies op Netflix verschijnen is nog niet bekend.