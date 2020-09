Gordon Ramsey presenteert en produceert een nieuwe spelshow voor de BBC, maakte de omroep vrijdagochtend bekend.

In het programma Bank Balance moeten de deelnemers geld en goudstaven stapelen. In tegenstelling tot eerdere programma's waar Ramsay zijn medewerking aan verleende heeft de show niets met eten of horeca te maken.

"Het wordt werkelijk episch", zegt Ramsay. "Het is een intens spel waarin veel te winnen valt en minstens zoveel te verliezen. Ik ben zo blij dat ik kan samenwerken met het fantastische team van de BBC en kan niet wachten om de studio in te gaan en die goudstaven te stapelen."

Eerdere berichten meldden dat het programma zou worden uitgezonden door het rivaliserende ITV, maar na "intensieve onderhandelingen" heeft de BBC het format in handen gekregen. Ramsay's productiebedrijf is ook in de Verenigde Staten met diverse netwerken in gesprek voor een Amerikaanse versie van de show.