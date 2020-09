Carolien Borgers gaat het radioprogramma Muziekcafé presenteren, zo is vrijdag bekendgemaakt. Vanaf 3 oktober is het programma elke zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur te beluisteren op NPO Radio 2.

In het radioprogramma van AVROTROS worden liveoptredens van nationale en internationale artiesten afgewisseld met interviews.

Voorheen presenteerde Daniël Dekker het programma, dat wordt opgenomen in De Vorstin in Hilversum. Dekker verruilde per 1 september AVROTROS na ruim dertig jaar voor Omroep MAX.

Borgers, die eerder op NPO Radio 2 in het interviewprogramma't Wordt Nu Laat te horen was, heeft zin in de klus. "Ik kijk ernaar uit om de grote schoenen van Daniël Dekker te vullen en iedere week het mooiste podium voor livemuziek op de radio te maken met grote nationale en internationale artiesten en nieuw Nederlands talent."

Onder anderen Diggy Dex, Stef Bos, Miss Montreal en DI-RECT zullen in het programma hun opwachting maken. De optredens zijn ook te bekijken via een livestream.