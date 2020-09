De 5 Uur Show op SBS6 heeft donderdag 47.000 kijkers getrokken. Dit is het kleinste aantal kijkers sinds de start van de talkshow.

Het programma, dat wordt gepresenteerd door Brecht van Hulten en Carolina Lo Galbo, trok voorheen gemiddeld rond de 60.000 kijkers. Rond de start van het programma werd de 5 Uur Show door gemiddeld 176.000 mensen bekeken.

Het best bekeken programma op donderdag was het NOS Journaal om 20.00 uur, dat iets meer dan twee miljoen kijkers trok. Het op een na best bekeken programma was Beste Zangers. Naar deze show keken donderdag iets meer dan 1,26 miljoen mensen.

Naar de nieuwe aflevering van de realityshow Chateau Meiland keken donderdag iets minder dan een miljoen mensen. Het programma trok 973.000 kijkers.