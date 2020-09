LuckyTV-maker Sander van de Pavert blowde vaak toen hij de satirische items maakte voor de afsluiter van De Wereld Draait Door. Van de Pavert vertelde donderdag in Jinek dat het blowen soms zorgde voor leukere invalshoeken, maar dat het geen succes was op de lange termijn.

Donderdag werd bekend dat LuckyTV weer terugkeert op televisie. Het item wordt de vaste afsluiter van de RTL-talkshow Jinek.

"Het ging prima zolang ik de hele dag aan het blowen was achter mijn computer", aldus Van de Pavert. "Maar zodra het filmpje af was, ging het mis. Ik stortte dan soms fysiek en mentaal in."

Volgens Van de Pavert werd het dan allemaal te veel voor hem. Tegenwoordig maakt hij alle filmpjes terwijl hij nuchter is. Dat levert hem naar eigen zeggen ook een hoop tijdwinst op.

LuckyTV, waarin actuele gebeurtenissen op de hak worden genomen, werd sinds het begin van DWDD gemaakt door de Haagse Van de Pavert. De bekendste filmpjes zijn die met koning Willem-Alexander en koningin Máxima, waarin Van de Pavert hun stemmen verzorgt. Nadat de dagelijkse talkshow was gestopt, was ook LuckyTV niet meer te zien.