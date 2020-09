LuckyTV, dat jarenlang te zien was bij De Wereld Draait Door, is vanaf maandag 14 september de vaste afsluiter van Jinek. Dat betekent dat het satire-item van Sander van de Pavert een plek heeft gevonden op de commerciële zender RTL, in plaats van op de publieke omroep.

LuckyTV is elke dag te zien en zal later dit jaar ook de afsluiter zijn van BEAU, de talkshow gepresenteerd door Beau van Erven Dorens. Hij wisselt Eva Jinek over enkele weken af op de late avond op RTL4.

LuckyTV , waarin actuele gebeurtenissen op de hak worden genomen, werd sinds het begin van DWDD gemaakt door de Haagse Van de Pavert. De bekendste filmpjes zijn die met koning Willem-Alexander en koningin Máxima, waarin Van de Pavert hun stemmen verzorgt. Na het stoppen van de dagelijkse talkshow was ook LuckyTV niet meer te zien.

Van de Pavert is donderdagavond te gast in Jinek.