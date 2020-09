Maxime en Montana Meiland gaan samen een programma presenteren. Dat laat SBS weten aan NU.nl na berichtgeving van RTL Boulevard.

RTL Boulevard meldde donderdag dat het zou gaan om een programma waarin de twee zussen hoogzwangere vrouwen helpen met het inrichten van hun babykamer.

De zender kan dit niet bevestigen en zal op een later moment details over het programma van de dochters van Martien Meiland presenteren.

Maxime en Montana Meiland zijn momenteel tweemaal per week te zien in Chateau Meiland op SBS. Martien Meiland maakt binnenkort naast Jan Versteegh zijn opwachting in de quiz BINGO!.