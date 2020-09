Paul de Leeuw en RTL beëindigen per 14 oktober hun contract. Dat bevestigt een woordvoerder van RTL donderdag aan NU.nl.

De Leeuw en RTL zouden eigenlijk pas over een jaar uit elkaar gaan. Op initiatief van de presentator is deze datum vervroegd.

Volgens RTL hebben beide partijen wel de intentie om op projectbasis samen te blijven werken. "Nieuwe projecten zijn nog niet gedefinieerd, maar de toekomst ligt nog open", aldus een woordvoerder van RTL.

De presentator zegt in het persbericht van RTL: "Ik ben op het punt gekomen in mijn carrière dat ik reflectie en verdieping zoek. Ik vraag me steeds vaker af of er nog plek is voor mijn manier van tv maken."

De Leeuw is momenteel te zien als presentator van Ranking the Stars en als jurylid in Holland's Got Talent.