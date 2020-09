De familie Kardashian kondigde eerder deze week aan dat hun realitysoap Keeping Up With the Kardashians na twintig seizoenen tot een einde komt. Kris Jenner, de moeder van de Kardashian-zussen, zegt in On Air with Ryan Seacrest dat het voor de familie het juiste moment is om te stoppen.

In gesprek met radio-dj Ryan Seacrest, die overigens ook producent van Keeping Up With the Kardashians is, vertelt Jenner dat ze twintig seizoenen een mooi aantal vond. "Het is het juiste moment voor ons allemaal om even pas op de plaats te maken en adem te halen en na te denken over onze volgende stappen", aldus de moeder van Kim, Khloé en Kourtney Kardashian en Kendall en Kylie Jenner.

Jenner geeft toe dat het einde van de realitysoap haar raakt. "Ik was vanochtend in de sportschool met Kim en Khloé en ik was erg emotioneel. We zaten daar en keken elkaar aan en zeiden: 'Wat een ervaring was dit.' Ik ga er niet over liegen, het was een erg moeilijke beslissing."

Volgens Jenner heeft haar dochter Khloé het van iedereen het moeilijkst met het einde. "We moesten het gisteren aan de crew vertellen en we waren allemaal in tranen, maar Khloé reageerde het emotioneelst. Ze is niet gestopt met huilen sinds de aankondiging."

'Kijkcijfers wegen niet meer op tegen bereik sociale media'

Volgens ingewijden van TMZ heeft de familie zich gerealiseerd dat hun kijkcijfers niet meer opwegen tegen het bereik dat ze op sociale media hebben. Keeping Up With the Kardashians kampt met dalende kijkcijfers, mede doordat veel Amerikanen in de laatste jaren hun televisieabonnement hebben opgezegd.

Kim Kardashian heeft op Instagram ruim 188 miljoen volgers en haar zus Kourtney zo'n 101 miljoen. Ruim 36 miljoen gebruikers volgen hun moeder Jenner op het socialemediaplatform. Kims halfzus Kylie Jenner wordt zelfs door 195 miljoen mensen gevolgd.

Dinsdag kondigde Kim Kardashian via Instagram het twintigste en laatste seizoen van Keeping Up With the Kardashians aan. De laatste reeks van de realityserie wordt vanaf 2021 uitgezonden.