Ellen DeGeneres zal de geruchten over de giftige werksfeer achter de schermen van The Ellen DeGeneres Show niet uit de weg gaan in het nieuwe seizoen van de talkshow. Dat laat de presentatrice woensdag weten in een verklaring aan onder meer CBS News.

DeGeneres maakt bekend dat haar talkshow, die ze eerder dit jaar vanuit huis maakte wegens het coronavirus, op 21 september terugkeert. "Ik kan niet wachten om weer aan het werk te gaan en terug te keren naar de studio", aldus de presentatrice. "En ja, we gaan het erover hebben."

De presentatrice en de werkomstandigheden van de show liggen al een tijd onder vuur. Zo zou er sprake zijn van stelselmatige (seksuele) intimidatie en racisme op de werkvloer.

DeGeneres zou hebben bijgedragen aan deze vermeende giftige sfeer en werknemers niet goed hebben behandeld. Entertainmentsite BuzzFeed sprak meerdere huidige en voormalige werknemers van de show die zich uitspraken over een "giftige werkcultuur" bij het programma.

DeGeneres bood excuses aan

De presentatrice bood in een video haar excuses aan voor de dreigende werksfeer, maar ging niet in op beschuldigingen die aan haar gericht waren. Volgens DeGeneres is er "overduidelijk" iets misgegaan op haar set. "Ik ben heel erg teleurgesteld. (...) De talkshow draagt mijn naam en ik neem daar de volle verantwoordelijkheid voor."

Ze liet daarnaast weten dat er een intern onderzoek is gestart naar de situatie op de set van haar populaire talkshow. Producent Warner Bros. liet onlangs weten twee jaar geleden een soortgelijk onderzoek te hebben uitgevoerd, maar er zou destijds geen bewijs voor de beweringen zijn gevonden.

In het nieuwe, achttiende seizoen zullen onder anderen Chrissy Teigen, Alec Baldwin, Chris Rock en Orlando Bloom te gast zijn.