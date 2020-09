Monica Geuze en Kaj Gorgels worden de presentatoren van Temptation Island: Love or Leave, een nieuwe spin-off van de RTL-realityserie. Het duo is volgens RTL Boulevard momenteel in Italië voor de opnames van het programma.

In de show doen koppels mee die tijdens de opnames uitzoeken of zij wel samen zijn met de ware. In tegenstelling tot de reguliere versie van Temptation Island, waarin het erom draait of de stellen de verleiding van andere mannen en vrouwen kunnen weerstaan, krijgen de deelnemers nu de vrijheid om uit te zoeken of zij door willen met hun huidige vriend of vriendin.

Daarom doen aan Temptation Island: Love or Leave naast de koppels ditmaal geen zogenoemde 'verleiders' mee, maar wel vrijgezellen die op zoek zijn naar een serieuze relatie.

"Dit is een droom die uitkomt", zei Geuze, die bevriend is met Gorgels en samen met hem een platform voor zelfontwikkeling oprichtte. "Ik volg al jaren alle edities van Temptation Island en nu mag ik dit nieuwe seizoen met mijn beste vriend presenteren. We zitten momenteel in Italië voor opnames en alles ziet er zó mooi en romantisch uit."

Gorgels was eerder te zien als presentator van Temptation Island VIPS en verheugt zich op de samenwerking met Geuze. "We zijn aan elkaar gewaagd en inmiddels vullen we elkaar goed aan, omdat we samen al zoveel vette dingen hebben gedaan. Dit is er ook eentje voor in de boeken, omdat het een totaal nieuw concept is."

"Er is een heel nieuwe rol voor de singles. In de vorige Temptation Island-versies waren het de verleiders die een relatie moesten proberen uit elkaar te drijven; nu zijn het singles die zelf ook op zoek zijn naar een serieuze relatie."

Het programma zal vanaf november dertien weken te zien zijn op Videoland.