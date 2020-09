Domino Day keert ook in maart 2021 niet terug op televisie, melden RTL en producent EndemolShine woensdag aan RTL Boulevard.

"Domino Day is een kostbaar project en gezien de omstandigheden, als gevolg van de coronacrisis, is het financiële risico te groot", schrijven RTL en EndemolShine in een verklaring. Het project is tot nader order uitgesteld.

Het programma zou aanvankelijk in november na een afwezigheid van elf jaar terugkeren op televisie, maar door de coronacrisis werd de uitzending al verplaatst naar maart 2021. Ook die optie is nu van tafel.

De laatste editie van het programma was in 2009 te zien op SBS6 en trok ruim 50 miljoen kijkers verspreid over tien Europese landen. Om het dominorecord van 2009 te breken moeten er meer dan 4.491.863 stenen omvallen.