Na een turbulente zomer keert het veelbesproken Veronica Inside vrijdag terug op televisie. Als het aan tafelheren Johan Derksen en René van der Gijp had gelegen, was het populaire voetbalpraatprogramma na negentien seizoenen van de buis verdwenen. Hoe hebben de spanningen zo hoog kunnen oplopen dat Talpa-baas John de Mol moest ingrijpen?

Het is een zonovergoten zomerdag in juli als presentator Wilfred Genee, Derksen en Van der Gijp ongemakkelijk van de trappen schuiven bij een Van der Valk-hotel in Zwolle. Derksen neemt nog een flinke trek van zijn karakteristieke sigaar, Van der Gijp laat zijn blik vanachter een zonnebril over de parkeerplaats glijden, terwijl Genee nerveus zijn linkerhand in zijn broekzak steekt en naar de grond tuurt.

Bijna anderhalf uur hebben ze samen in het hotel een crisisgesprek gevoerd over de toekomst van Veronica Inside. De wekenlange impasse na een veelbesproken racisme-uitzending op 22 juni wordt niet doorbroken. Na negentien seizoenen lijkt het einde van het programma nabij, zo concluderen verslaggevers van RTL Boulevard en het AD, die de hoofdrolspelers opwachten bij de ingang van het hotel. Zelfs in tijden van corona haalt circus-VI de headlines in de media.

Een dag later stuurt producent Talpa een ronkend persbericht rond. Veronica Inside gaat na de zomer weer van start, schrijven de voorlichters van Talpa in hoofdletters. De eerste uitzending is op vrijdag 11 september. Gesprekken tussen de tafelheren en Talpa-baas John de Mol zouden tot een verzoening hebben geleid.

Al snel wordt duidelijk dat De Mol genadeloos heeft ingegrepen. In een mail naar Derksen, die in handen is van het AD, schrijft de mediamagnaat dat contractbreuk tot "verregaande consequenties" zou leiden. Derksen heeft het in een reactie zelfs over een claim die hij zou ontvangen als hij zou stoppen.

Tafelheer Johan Derksen zorgt op 15 juni voor ophef met een opmerking over Akwasi. (Foto: Pro Shots)

'Weten we zeker dat het niet Akwasi is?'

De rel rond Veronica Inside wordt geboren in een uitzending op 15 juni, als het voetbalseizoen in Nederland al lang en breed is beëindigd door de coronacrisis. Als een foto van een zwarte piet bij een Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden op de schermen in de studio's verschijnt, zegt Derksen: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?" Akwasi is dan een van de gezichten van de antizwartepietendemonstraties.

Pas twee dagen na de bewuste uitspraak ontstaat er controverse, vooral op sociale media. Bekende Nederlanders als Arie Boomsma roepen adverteerders op het programma te boycotten. Ook de spelers van het Nederlands elftal roeren zich. Zij zullen verslaggevers van Veronica Inside niet meer te woord staan.

Als antwoord op de massale ophef vindt presentator Genee dat er een andere uitzending dan gebruikelijk moet komen. Hij belt met zwarte voetballers, presentatoren en zelfs Akwasi, maar die bedanken allemaal. Uiteindelijk komt hij uit bij strafrechtadvocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta. De bedoeling is dat er een open gesprek wordt gevoerd over racisme, zonder reclameblokken tussendoor.

Presentator Wilfred Genee en tafelheer Johan Derksen voor een uitzending van Veronica Inside. (Foto: Pro Shots)

Bom barst voor racisme-uitzending

Vlak voor de uitzending barst de bom. Derksen en Van der Gijp zijn naar eigen zeggen niet op de hoogte van de komst van Harlequin en Boussatta en vinden het ook onaanvaardbaar dat beiden aan tafel schuiven, en niet plaatsnemen op een stoel aan de zijkant van de studio, waar gasten in VI vaker zitten. "Ik dacht: dit gaat helemaal fout. De zaak ontploft nu", vertelt Genee er later over in zijn radio-uitzending op Veronica.

De sfeer aan tafel is gespannen. Derksen zegt al in de vooraankondiging dat hij zijn excuses niet gaat aanbieden voor de opmerking over Akwasi en ruziet met Boussatta, die hij een "eigenwijze, in zichzelf gekeerde Marokkaan" noemt. Na de uitzending, die met 1,7 miljoen kijkers een recordaantal kijkers trekt, stapt hij direct in zijn auto voor de lange terugreis naar het Drentse Grolloo.

Een dag later legt Derksen met een interview in De Telegraaf een bom onder het programma. Hij noemt de racisme-uitzending de "slechtste die we ooit hebben gemaakt". Hij haalt uit naar Genee, die volgens Derksen hem al jaren uitspraken uitlokt en hem dat nu kwalijk neemt, en zegt dat hij deze zomer "eens goed gaat overdenken of ik de laatste twee jaar van mijn contract bij Talpa wel wil uitdienen".

De Mol laat zich uit het niets zien

Bij Talpa zijn ze wel wat gewend met Derksen, die al vaker dreigde te stoppen als tafelheer na een ruzie met Genee, maar nu lijken de scherven niet meer te lijmen. Een telefoongesprek met zenderdirecteur Marco Louwerens levert niets op. Van der Gijp en Derksen halen in de media ook hard uit naar Genee. Zo noemt Derksen de presentator "een geweldige lul". Op verzoek van Derksen en Van der Gijp schrapt Talpa de laatste uitzending op 29 juni.

Om de gemoederen te bedaren besluiten alle gesprekspartners de crisisgesprekken over de vakantie te tillen. Ongemakkelijk is dan ook de ontmoeting op de bruiloft van Van der Gijp op 16 juli, waarbij alle VI-betrokkenen aanwezig zijn. Tot bezinning leidt de vakantie niet. Een paar dagen na de bruiloft gooit Derksen opnieuw met modder als hij Hélène Hendriks voorstelt als nieuwe presentator. De Mol heeft zich dan nog altijd niet gemeld.

Tot 31 juli, de dag na de geklapte bijeenkomst in het Van der Valk-hotel in Zwolle. Uit het niets belt en mailt De Mol naar Derksen. "Dat was een keihard gesprek", zegt Derksen later tegen het AD. "Hij zei: 'Je kunt helemaal niet stoppen. Je hebt een contract, geen discussie, ik hou je daaraan.' Ik had geen enkele keus."