Tineke de Nooij presenteert vanaf 11 september wekelijks haar eigen podcast. De 79-jarige presentatrice zit deze maand zestig jaar in het radiovak en zal in De TinekePodcast herinneringen ophalen en anekdotes delen over haar carrière en privéleven.

De Nooij zal in de podcast "alles vertellen over wat haar bezighoudt", waaronder ook actuele zaken, maar zal de luisteraar ook verhalen vertellen over haar jeugd en eerdere momenten in haar carrière.

Daarnaast zal ze op zaterdag 26 september een speciale uitzending presenteren van de TinekeShow op NPO Radio 5, dat dan precies tien jaar bestaat. Hierbij wordt ook stilgestaan bij het werkjubileum van De Nooij.

De Nooij begon haar carrière in 1960 bij Radio Veronica. Sinds 2010 presenteert ze haar eigen programma op Omroep MAX. Op televisie was ze te zien in Koffietijd met Tineke en haar eigen programma Tineke.