De dramaserie Dertigers krijgt een tweede seizoen vanwege het grote aantal kijkers dat de serie op een zelfgekozen moment heeft bekeken, laat NPO-directeur Video Frans Klein dinsdag aan het AD weten.

De serie trok gemiddeld zo'n 250.000 kijkers per aflevering, maar via NPO Start en de betaalde streamingdienst NPO Plus werd het programma in zes weken tijd 5,3 miljoen keer gestreamd.

De NPO heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het tweede seizoen van Dertigers verschijnt.

Vooral de korte periode waarin het aantal streams werd behaald, is volgens de NPO bijzonder. De hoogste ondemandcijfers behaalde de publieke omroep met het programma De Luizenmoeder, dat vijftien miljoen keer is gestreamd.

In mei debuteerde Dertigers met 419.000 kijkers. Dat aantal zakte bij latere afleveringen naar zo'n 250.000.