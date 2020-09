André van Duin heeft maandagmiddag in Tijd voor MAX de Media Oeuvre Award ontvangen uit handen van vriend en collega Ron Brandsteder. Vakblad Spreekbuis reikte de prijs uit aan Van Duin voor zijn oeuvre, dat meer dan een half eeuw beslaat.

Van Duin was "onder valse voorwendselen naar de studio gelokt" om hem met de prijs te kunnen verrassen. Hoewel hij nog nooit van het bestaan van de prijs had gehoord, was hij blij toen hij het zilveren cameraatje in ontvangst mocht nemen.

In het juryrapport staat te lezen: "André van Duin is een groots volkskomiek, maar heeft zijn strepen ook ruimschoots verdiend als revueartiest, zanger, acteur, presentator, radio- en televisiemaker. Zijn veelzijdige carrière die meer dan een halve eeuw beslaat is generatieoverstijgend."

Daar voegde Brandsteder nog "een persoonlijk woordje" aan toe. Volgens hem krijgt Van Duin de prijs ook omdat hij een prettig karakter heeft. "Iedereen houdt van je. Omdat jij een trouwe vriend bent; je zult nooit iets naars zeggen over een collega. Je wordt door iedereen geliefd en je hebt een enorme gunfactor", aldus Brandsteder.

Hij vervolgde: "Ik denk dat dat een van de redenen is dat jij deze prijs voor je hele carrière ontvangt en het is mij een grote eer dat ik dat heb mogen doen."

Van Duin ontving eerder Beeld en Geluid Oeuvre Award

Van Duin is "ontzettend blij" met de prijs. "Het is ook een mooie prijs", aldus de presentator. "Er zijn ook vaak van die prijzen dat je denkt: wat moet ik ermee? Maar deze is prachtig."

Het is niet voor het eerst dat Van Duin een beloning krijgt voor zijn oeuvre: in 2011 kreeg Van Duin de Beeld en Geluid Oeuvre Award uitgereikt vanwege zijn prestaties en werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.