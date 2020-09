2.665.000 kijkers zagen zaterdag hoe het jubileumseizoen van Wie is de Mol? van start ging in Toscane, blijkt zondag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Hiermee is Wie is de Mol?, dat op NPO1 wordt uitgezonden, het best bekeken programma van de dag.

Dit keer werd pas tijdens de eerste aflevering van Wie is de Mol? bekendgemaakt welke tien kandidaten aan het spel meedoen. In dit seizoen krijgen oud-kandidaten, onder wie Nikkie de Jager, Ron Boszhard, Tygo Gernandt en Ellie Lust, een tweede kans.

MolTalk, het programma op NPO3 waarin Wie is de Mol? wekelijks wordt nabesproken, was met 963.000 kijkers minder in trek. Hiermee eindigde MolTalk op de tiende plek van de best bekeken programma's.

Het NOS Journaal van 20.00 uur (1.935.000 kijkers) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1.424.000 kijkers) maken de top drie van zaterdag compleet.

Dit Was Het Nieuws, het actualiteitenprogramma waarin Harm Edens, Jan Jaap van der Wal en Peter Pannekoek het nieuws van de afgelopen week op satirische wijze doornemen, trok 1.284.000 kijkers voor NPO1 en eindigde op de vierde plek.

NPO1-programma's staan op de eerste zeven plekken van de lijst. Van de top tien waren alleen de RTL 4-programma's BankGiro Miljonairs en Holland's Got Talent (op de zevende en negende plek met respectievelijk 999.000 en 975.000 kijkers) op een commerciële zender te zien.