Zaterdagavond was de eerste aflevering van het jubileumseizoen van Wie is de Mol? te zien op NPO1 en werd er bekend wie de kandidaten zijn. In het extra seizoen krijgen tien oud-deelnemers een herkansing.

Anders dan voorgaande edities blijven de kandidaten voor elkaar en voor het publiek geheim totdat het spel is begonnen. Zaterdag werd de eerste aflevering van het jubileumseizoen uitgezonden en werd er bekend wie de deelnemers zijn. Deze BN'ers doen mee aan dit seizoen van Wie is de Mol?:

Nikkie de Jager (2019)

Ron Boszhard (2018)

Horace Cohen (2011)

Tina de Bruin (2020)

Peggy Vrijens (2006)

Patrick Martens (2008)

Tygo Gernandt (2014)

Nadja Hüpscher (2007)

Jeroen Kijk in de Vegte (2017)

Ellie Lust (2016)

Een tweede kans

Voor dit extra jubileumseizoen ter ere van het twintigjarig jubileum van het programma bevinden de kandidaten zich in Toscane. Hier is de oorsprong van de renaissance, wat 'wedergeboorte' betekent. Dit staat symbolisch voor de tweede kans die de oud-deelnemers krijgen. Ze beginnen aan het spel in Val d'Orcia en gaan tijdens hun zoektocht naar de mol langs de geboorteplaatsen en belangrijke bouwwerken van Michelangelo, Caravaggio en Leonardo da Vinci.

'Deelnemers zijn bloedfanatiek'

Volgens Rik van de Westelaken, de presentator van dit seizoen, valt het wel te merken dat de kandidaten eerder mee hebben gedaan. "Ze zijn bloedfanatiek en heel bedacht op wat er eventueel zou kunnen komen. Dat is aan de ene kant heel fijn, omdat je dingen niet meer hoeft uit te leggen, maar aan de andere kant hartstikke ingewikkeld. De kandidaten hebben nu nog meer dan in 'gewone' seizoenen een agenda, hebben nagedacht over wat ze anders willen doen dan de vorige keer en geleerd van die keer."

'Beledigd dat ik niet gevraagd ben'

Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen presenteren iedere zaterdagavond na de uitzending het praatprogramma MolTalk. Weerdenburg was in eerste instantie teleurgesteld dat zij niet gevraagd werd voor het jubileumseizoen. "Ik was zelfs beledigd! Ik verdiende die tweede kans, vond ik! Gelukkig bleek even daarna dat ik MolTalk ging presenteren en was het een geluk bij een ongeluk."

Het jubileumseizoen is een extra seizoen, naast de reguliere seizoenen die altijd aan het begin van het jaar worden uitgezonden. De opnames van de jubileumuitzendingen hebben plaatsgevonden voor de coronacrisis.

Het twintigste seizoen van het programma werd in maart dit jaar afgerond. Buddy Vedder kwam als winnaar uit de bus. De finale vond in tegenstelling tot eerdere jaren plaats zonder publiek als gevolg van de uitbraak van COVID-19.

43 Eerste trailer van jubileumseizoen Wie is de Mol? vrijgegeven

Wie is de Mol? is vanaf 5 september elke zaterdagavond om 20.30 uur te zien op NPO1.