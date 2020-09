Vrijdag in De Vooravond is een geëmotioneerde Martijn Koning te zien samen met zijn vader, Bram Koning. Bram heeft kanker en kan vermoedelijk binnenkort niet meer eten, drinken en praten. Aan tafel vertellen ze over zijn ziekte en hun band samen.

Zanger Stef Bos zong het nummer Papa, wat zorgde voor tranen aan tafel.

Bram heeft nu voor de vierde keer kanker. "Het begon met een erfelijke ziekte, dat heeft geleid tot een levertransplantatie en daarna nog veel andere operaties. Van darmkanker tot een openhartoperatie."

Nu is de kanker terug in zijn mond. Aankomende woensdag wordt hij geopereerd. "Dat wordt een zeer ingrijpende operatie. Ik kan vermoedelijk niet meer eten, drinken en praten", aldus Bram.

Martijn heeft veel geleerd van zijn vader. "De werklust en de toewijding. Als je ergens voor gaat, ga je er ook helemaal voor. Dat leer ik steeds meer van je. Ook al kan je straks niet meer praten en krijg je eten via een sonde, toch maak je de keuze om langer bij ons te blijven."

Het nummer Papa is dertig jaar oud. Naar aanleiding hiervan zijn er dit seizoen bij De Vooravond vaders en hun zoon of dochter te gast om te vertellen over hun band.