In het nieuwe SBS6-zangprogramma Hit The Road rijden onder anderen juryleden Edsilia Rombley en Gordon het hele land door op zoek naar zangtalenten met bijzondere persoonlijke verhalen. De twee hadden wel moeite met het jureren van de deelnemers. Rombley: "Ik vond het soms moeilijk om mensen uit de auto te zetten."

De opzet van het programma doet Gordon denken aan de bekende Carpool Karaoke-sessies van de Amerikaanse presentator James Corden. "Ik ben groot fan van deze setting. Ik hoefde niet lang na te denken toen ik werd gevraagd."

Dat Hit The Road een van de vele zangprogramma's op de Nederlandse televisie is, maakt Rombley niets uit. "Ik denk altijd: hoe kunnen er te veel zangprogramma's te zien zijn als je van muziek houdt? Er is nu eenmaal zo veel talent in Nederland dat een podium verdient," aldus de zangeres.

Wat Hit The Road volgens Rombley en Gordon anders maakt, zijn de persoonlijke verhalen van de deelnemers. "Iedereen die bij ons in de auto stapt, heeft een bijzonder verhaal. Soms was ik van een bepaald verhaal zo onder de indruk dat ik het ontzettend moeilijk vond om iemand nog op zijn of haar stem te beoordelen", aldus Rombley.

'Samen in de auto schept een band'

De persoonlijke verhalen van de kandidaten zorgden volgens Rombley voor ontroerende momenten. "In de auto zit je zó dicht op elkaar, dat schepte al een band. Ik vond het moeilijk om iedere keer kandidaten de auto uit te zetten omdat ze niet door mochten."

Ook Gordon was erg onder de indruk van de verhalen van sommige deelnemers. "Je houdt niet voor mogelijk wat sommige mensen allemaal in hun levens meemaken."

De zanger en presentator heeft in zijn carrière vaak deel uitgemaakt van jury's, maar vond jureren in Hit The Road een "bijzondere ervaring". "Je leert deelnemers echt kennen als ze bij je in de auto zitten. Buiten dat klinkt een auditie in een auto natuurlijk heel anders dan op een podium. Het is niet met elkaar te vergelijken."

Naast Rombley en Gordon zijn ook Nick & Simon en Roel van Velzen onderdeel van de jury. Ieder jurylid neemt uiteindelijk twee kandidaten mee naar de finale. Hit The Road wordt vanaf 5 september uitgezonden op SBS6.