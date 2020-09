Jan Versteegh en Martien Meiland zijn vanaf 17 oktober te zien in BINGO! De 100.000 euro quiz bij SBS6. In de nieuwe kennisquiz maken zeven kandidaten kans op 100.000 euro.

Versteegh gaat, na Lingo, opnieuw een spelletjesprogramma presenteren voor de zender. Meiland gaat mensen die vanuit huis meespelen verrassen met geldprijzen.

Kandidaten krijgen in het programma kennis- en inschattingsvragen. "In deze show hoef je niet constant de beste te zijn, zolang je maar nooit de slechtste bent", aldus SBS in een persbericht.

Elke ronde valt één kandidaat af en na zes rondes maakt de overgebleven kandidaat kans op het geldbedrag.

BINGO! De 100.000 euro quiz is vanaf 17 oktober om 21.30 uur te zien bij SBS6.