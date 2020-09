Victoria Koblenko kijkt niet met veel plezier terug op haar deelname aan Wie is de Mol? in 2005. De actrice zei donderdag in Op1 dat er sprake was van "een slechte dynamiek in de groep".

Koblenko deed in 2005 mee aan het vijfde seizoen van het spelprogramma. Het was de eerste reeks met bekende Nederlanders, onder wie ook Yvon Jaspers, Marc-Marie Huijbregts en Gijs Staverman.

Volgens de 39-jarige actrice, die in een van de eerste afleveringen afviel, hing er een erg slechte sfeer in de groep. "We haalden het slechtste in elkaar naar boven."

Ook toenmalig WIDM-presentatrice Angela Groothuizen keek in Op1 terug op het eerste seizoen met BN'ers. "Er ging ook van alles mis in dat seizoen. Jullie (Koblenko en andere kandidaten, red.) waren pioniers en maakten je nog zorgen over een imago, moesten ineens al die opdrachten doen. Ik had daar veel bewondering voor", zegt Groothuizen.

Zaterdag begint het speciale jubileumseizoen van Wie is de Mol? op NPO1, waaraan allemaal oud-kandidaten meedoen. Het is nog niet bekend wie de deelnemers zijn. Het jubileumseizoen was al opgenomen voor de coronacrisis uitbrak in Nederland.