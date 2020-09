Tim den Besten keert terug met een nieuw seizoen van De outsiders. In het VPRO-programma loopt de 33-jarige presentator mee met Nederlanders die zich afzetten tegen de norm. Zo gaat hij dit seizoen op pad met een 5G-activist die niet in het coronavirus gelooft. "Je kan wel zeggen 'we gaan er geen aandacht aan besteden', maar het hoort wel heel erg bij deze tijd."

Net als in het vorige seizoen volgt de presentator mensen die "bewust kiezen voor een leven buiten de gebaande paden". Dat leidt bij Den Besten geregeld tot verbazing. "Bij het ene verhaal denk ik: dit meen je niet? Maar bij andere denk ik juist: oh, hier zit wel wat in. Ik blijf sowieso bij iedereen respectvol en probeer iemand echt te leren kennen. We hebben twee volle dagen met mensen en dan bouw je wel echt wat met hen op", vertelt hij aan NU.nl.

Volgens Den Besten is dit seizoen een stuk actueler dan het vorige seizoen, omdat er actuele onderwerpen als het coronavirus en racisme worden behandeld. Zo ontmoet hij een 5G-activist die niet in het coronavirus gelooft en loopt hij mee met een Chinese Nederlander die een Black Lives Matter-demonstratie bezoekt.

Niet iedereen zal alle onderwerpen echter op prijs stellen. Den Besten is zich ervan bewust dat het aandacht schenken aan complottheorieën over corona gevoelig ligt, maar wilde dit per se in het programma. "Je kan wel zeggen: het is niet waar en we gaan er geen aandacht aan besteden, maar het hoort wel bij deze tijd. Je kan ervan vinden wat je wil, maar het is wel heel erg 'nu'. Dat is zo leuk aan dit seizoen, het is ontzettend actueel."

Volgens de 33-jarige presentator is het iets wat ontzettend leeft in deze tijd. "Complottheorieën ontstaan in onzekere tijden als mensen niet snappen wat er aan de hand is. Mensen zoeken logica voor onderwerpen die niet logisch te zijn verklaren."

'Leven in een tijd waarin veel dingen onder vergrootglas liggen.'

In de eerste aflevering van De outsiders wordt ook aandacht besteed aan activisme. In hoeverre beschouwt Den Besten zichzelf als activist? "Eigenlijk ben ik van mijzelf niet heel activistisch. Je zult mij niet snel op een demonstratie zien." De VPRO'er vindt dat het hedendaagse activisme wel eens doorslaat. "We leven in een tijd waarin heel veel dingen onder een vergrootglas liggen. Sommige mensen hebben echt over alles nu wel wat te zeggen. Soms snap ik het, maar het kan ook een beetje te veel worden."

De opnames van het nieuwe seizoen begonnen vlak voor de coronacrisis en moesten al snel weer worden afgebroken. Het was voor Den Besten dan ook best een uitdaging om tussen alle coronamaatregelen door toch het programma te maken, aangezien de releasedatum wel vaststond. "We hebben drie maanden stilgelegen, dus hebben heel veel moeten draaien in een korte tijd."

Aangezien het programma garant staat voor opvallende gebeurtenissen, lenen sommige fragmenten zich goed voor virale content. Toch ziet Den Besten graag dat mensen verder kijken dan alleen deze fragmenten. "Ik hoop dat mensen het hele verhaal gaan bekijken en de beweegredenen van deze mensen zien."

De outsiders is vanaf donderdag 10 september te zien om 21.45 uur bij de VPRO op NPO3.