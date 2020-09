Lavezzi Rutjes, de zevenjarige zoon van voetballer Nathan Rutjes, is vanaf zondag 6 september zeven weken lang te zien in een op kinderen gericht napraatprogramma over Wie is de Mol?. Zo'n jonge presentator zien we niet dagelijks op televisie. NU.nl zoekt daarom uit welke regels gelden voor kinderen die in de entertainmentindustrie werken.

Lavezzi is uiteraard niet het enige kind dat op televisie te zien is. Denk aan jonge acteurs in films als Mees Kees, musicalacteurs in een productie als The Lion King en de twaalfjarige Shane Kluivert, die kookvideo's maakt en kookboeken schrijft.

Als kinderen van zeven tot twaalf jaar aan een entertainmentproductie willen meewerken, moet een ontheffing worden aangevraagd. In principe mogen kinderen onder de dertien jaar namelijk niet werken. Deze ontheffing moet de werkgever een paar maanden van tevoren aanvragen bij de Inspectie SZW. De werkgever moet daarbij vragen over de mogelijke risico's voor het kind beantwoorden en de werk- en rusttijden doorgeven.

Als de ontheffing wordt toegekend, mag een kind maximaal 24 dagen meewerken aan een uitvoering of opname. Ook al gaat het om een opname van tien minuten, de betreffende dag wordt meegeteld.

Wanneer een kind meespeelt in een musical, toneelstuk, film of serie, dan moet er uiteraard ook worden gerepeteerd. Repetitiedagen tellen niet mee voor de genoemde 24 dagen. Wel geldt de regel dat een kind maximaal drie dagen per week mag repeteren of optreden.

Op schooldagen mogen kinderen maximaal vier uur werken en van maandag tot vrijdag mogen dit niet meer dan twaalf uren zijn. In de vakantie zijn de regels wat soepeler. Kinderen mogen in een vakantieweek 7 uur op een dag werken en maximaal 21 uur in de hele week.

Verder mogen jonge acteurs of presentatoren - zoals Rutjes - niet werken tussen 23.00 en 8.00 uur. Na een werkdag moet een kind minstens veertien uur rusttijd krijgen.

Ouders begeleiden en beschermen Lavezzi

AVROTROS laat desgevraagd aan NU.nl weten dat zij advies hebben gevraagd bij de arbeidsinspectie over de presentatieklus van de jonge Rutjes.

"Die hebben hier volledig akkoord op gegeven. Daarbij staan we in nauw contact met zijn ouders, die hem bijzonder goed begeleiden en ook beschermen. Lavezzi doet bijvoorbeeld ook geen enkel interview."