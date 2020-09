472.000 mensen hebben woensdagavond naar de eerste aflevering van een nieuwe reeks van Ranking the Stars gekeken. De debuutaflevering van het jubileumseizoen van Obese wist 496.000 mensen naar RTL 4 te trekken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De cijfers van het door Paul de Leeuw gepresenteerde programma liggen in lijn met die van het vorige seizoen. Deze reeks is de tweede die op RTL te zien is; voorheen werd Ranking the Stars gemaakt door BNNVARA.

In het panel van het programma, waarin bekende Nederlanders elkaar op basis van verschillende onderwerpen moeten rangschikken, zaten onder anderen Imanuelle Grives, Marc-Marie Huijbregts en Famke Louise.

Waar nog een kleine half miljoen kijkers de eerste aflevering van Obese zagen, keken 653.000 mensen naar de eerste aflevering van Bureau 040. In het reportageprogramma loopt presentator en programmamaker Ewout Genemans mee met de politie in Eindhoven.

Het best bekeken programma was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1, waar ruim twee miljoen mensen op afstemden. Ook Van onschatbare waarde, gepresenteerd door Dionne Stax, wist veel publiek te trekken. Het programma waarin mensen de kans krijgen om bijzondere spullen te verkopen, is door 1,3 miljoen mensen gezien.