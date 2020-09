Lavezzi Rutjes krijgt zijn eigen programma Mollenstreken waarin hij de afleveringen van het jubileumseizoen van Wie is de Mol? gaat nabespreken. De zevenjarige zoon van Nathan Rutjes presenteert het programma elke zondagavond.

In het jeugdprogramma van AVROTROS bespreekt Rutjes de opdrachten en het gedrag van de kandidaten uit de aflevering van Wie is de Mol? van de avond ervoor. Zeven weken lang probeert hij zelf uit te vinden wie de saboteur is in het jubileumseizoen.

In het programma laat Rutjes de kijkers ook aan het woord, die hun eigen theorieën kunnen delen en vragen mogen stellen. Zijn vader Nathan Rutjes was deelnemer in het afgelopen seizoen van het programma. Hij wist het tot de finale te schoppen.

Het jubileumseizoen van Wie is de Mol? is vanaf 5 september te zien. Het is nog niet bekend welke tien oud-deelnemers weer van de partij zijn. De opnames voor deze reeks vonden al voor de coronacrisis plaats.

Mollenstreken is vanaf zondag 6 september zeven weken lang te zien om 18.45 uur op NPO Zapp en het YouTube-kanaal van Zapp.