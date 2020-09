De makers van Dancing with the Stars in de Verenigde Staten hebben Carole Baskin uit Tiger King als kandidate weten te strikken. De eigenaresse van Big Cat Rescue, vooral bekend door de Netflix-documentaire, neemt het op de dansvloer op tegen veertien andere bekendheden.

Onder de overige deelnemers bevinden zich onder anderen Backstreet Boy AJ McLean, Catfish-presentator Nev Schulman, rapper Nelly en kunstschaatser Johnny Weir. Het is in Amerika alweer het 29e seizoen van het programma waarin bekende mensen leren stijldansen, waarbij iedere week een deelnemer wordt weggestemd.

Baskin ontkende onlangs nog geruchten dat ze voor deelname aan een tweede reeks van Tiger King 1 miljoen dollar (ongeveer 845.000 euro) had gevraagd. Ze zei dat geen enkel geldbedrag haar vertrouwen in de makers van de documentaire kan herstellen. Ze zegt dat ze wilde deelnemen aan een documentaire die de situatie van de katachtigen in wildparken aan de kaak stelt en was teleurgesteld in het resultaat.

In Tiger King staat voormalig dierentuineigenaar Joe Exotic centraal. Hij had een langslepend conflict met Baskin, die zijn dierentuin wilde sluiten. Exotic huurde vervolgens iemand in om haar om het leven te brengen en belandde ruim twintig jaar in de cel. Baskin werd op er op haar beurt van verdacht meer te weten over de verdwijning van haar ex-man. De familie van haar ex Don Lewis liet onlangs weten Baskin opnieuw te gaan aanklagen.

Het nieuwe seizoen van Dancing with the Stars begint op 14 september en wordt uitgezonden op de Amerikaanse zender ABC. De presentatie is in handen van Tyra Banks.