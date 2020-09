Valerio Zeno, die twee jaar geleden vertrok bij BNNVARA, is vanaf 5 september weer op televisie te zien. De presentator maakt voor Videoland een serie over sneakers.

De 36-jarige Zeno gaat voor zijn programma Out of the Box in gesprek met ontwerpers van sneakers en verzamelaars van de schoenen.

Zo bezoekt hij onder anderen chef-kok Jaimie van Heije over zijn verzameling en de influencers Sanne en Careaux, die zelf sneakers hebben ontworpen.

Zeno was op BNNVARA te zien in programma's als Over Mijn Lijk en Proefkonijnen. Hij verliet de omroep omdat hij graag grote amusementsprogramma's wilde maken.

Out of the Box is vanaf 5 september te zien op Videoland.