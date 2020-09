Ruben Nicolai heeft dinsdagavond 998.000 kijkers naar RTL 4 weten te trekken met zijn nieuwe programma De Erfgenaam. Ook de overstap van Frank Jansen en Rogier Smit heeft voor RTL uitgepakt: er keken 906.000 mensen naar hun programma Frank en Rogier checken in.

In De Erfgenaam gaat Nicolai in binnen- en buitenland op zoek naar onvindbare erfgenamen. Jansen en Smit helpen mensen met een slecht beoordeelde B&B. Het duo maakte dit jaar de overstap van SBS6 naar RTL 4.

Naar de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) keken via NPO1 2,43 miljoen mensen en via RTL 4 1,11 miljoen mensen. SBS6 plande dit keer geen losse uitzending in van de persconferentie en dus zijn daar geen kijkcijfers van.

Bij NPO2 startte Özcan Akyol aan een nieuw seizoen De Geknipte Gast, daar keken 422.000 mensen naar.