Angela Groothuizen hoopt fatshaming bespreekbaar te maken met Obese

In het vijfde seizoen van Obese worden mensen gevolgd die lijden aan morbide obesitas, oftewel ernstig overgewicht. Ook dit seizoen wordt gepresenteerd door Angela Groothuizen. De presentatrice hoopt fatshaming bespreekbaar te kunnen maken.

"Wat altijd terugkomt is het fatshamen. Ook al nemen ze hun eigen boterham mee van huis terwijl collega's allerlei slechte dingen halen, worden ze nog steeds aangekeken met een blik van: zou je dat nou wel doen? Ik hoop toch wel dat we dit bespreekbaar kunnen maken", aldus Groothuizen in gesprek met NU.nl.

"Je kan vinden dat iemand te dik is, maar denk wel na voor je een opmerking maakt. Mensen zijn niet uit vrije wil zo verschrikkelijk dik. Ze zijn ook niet dik omdat ze een slap karakter hebben. Ik hoop dat het een seizoen is waar mensen geïnspireerd door raken."

In dit jubileumseizoen helpen Groothuizen en een team van experts de deelnemers wederom met afvallen. "Het is elk seizoen speciaal, dus dit jaar is niet specialer dan voorgaande jaren. Het is altijd weer opnieuw de strijd laten zien die sommige mensen hebben met voedsel of hun lichaam."

Aanpak dit jaar holistisch

De deelnemers hebben acht maanden de tijd om hun leven om te gooien. Volgens Groothuizen gaat dat dit jaar beter dan voorgaande jaren. "De aanpak is dit jaar zo holistisch (filosofie waarbij ervan wordt uitgegaan dat alles met elkaar samenhangt, red.). Dat hebben we vorig jaar ook wel geprobeerd, maar op een of andere manier lukte het dit jaar beter."

Het team bestaat uit voedingsdeskundige Lisa Steltenpool, psycholoog Hilde Jans en trainer Roberto Da Costa. "De kandidaten worden omringd door mensen die er veel van afweten en compassie hebben. Zo is Roberto ook ooit dik geweest en snapt hij echt hoeveel moeite je moet doen om het eraf te krijgen."

Er wordt voor elke kandidaat een persoonlijk plan van aanpak gemaakt. "Het is zo maf: wat bij de een werkt als een tierelier, werkt bij de ander helemaal niet. De een kan nou eenmaal in één keer z'n leven omgooien, de ander moet daar harder voor werken. Maar ook bij die mensen spreek je toch nog over 34 kilo gewichtsverlies."

COVID-19 brak midden in de opnames uit

Midden in de opnames brak COVID-19 uit. Hier wordt kort aandacht aan besteed in de afleveringen. "We wilden er niet te lang over lullen en gewoon een goed seizoen neerzetten."

Voor de deelnemers had het echter grote impact. In het traject dat acht maanden duurt, was men vier maanden in de ban van het coronavirus. "Met sportscholen die dicht waren en in een tijd waarin heel Nederland aankwam hebben zij allemaal doorgepakt."

Omdat niet alle opnames door konden gaan, heeft Groothuizen gevideobeld met de kandidaten. "Ik had zo veel bewondering voor ze in die tijd. Ze zijn 's avonds op veldjes gaan trainen en 's nachts gaan wandelen."

'We zijn vergeten hoe het hoort'

Groothuizen is erg open over haar eigen gewicht en de schommeling hiervan. "Ik ben altijd klein en tenger geweest, maar tijdens de overgang ging het opeens hard. Toen moest ik echt wel m'n best doen om het eraf te krijgen. Maar nu ik het eraf heb, moet ik m'n best doen om niet te veel af te vallen."

Een paar weken geleden, tijdens de hittegolf, was de presentatrice iets afgevallen. "Dan weeg ik 63 kilo en dan zegt iedereen: 'Je bent veel te mager'. Maar vroeger woog ik 53 kilo. Ons beeld van wat gewoon is, is veranderd. Als je kijkt naar een krantenkop van een krant uit de jaren zeventig, dan denk je: jeetje, wat zijn al die mensen mager, maar wij zijn gewoon vergeten hoe het hoort. Daarom is het in deze tijd ook wel de moeite waard om juist de transformatie te laten zien van mensen bij wie het te ver is gegaan."

Obese is vanaf woensdag 2 september wekelijks om 20.30 uur te zien op RTL 4.