Maandagavond begon De Vooravond, de langverwachte opvolger van De Wereld Draait Door. Landelijke kranten beoordelen de start van het actualiteitenprogramma.

Het Parool

"Vlot geleid door Fidan Ekiz en Renze Klamer, het klikt onmiskenbaar tussen de twee presentatoren, dat wel. Maar ook een tikje onbestemd. Voorspelbaar, af en toe doorschietend naar plichtmatig zelfs. (...) Het heeft nog een beetje tijd nodig, de voetstappen waarin De Vooravond zich begeeft zijn reusachtig. Maar met name de chemie tussen Ekiz en Klamer biedt perspectief."

de Volkskrant

"Het was - en dat was te verwachten - even wennen, bijvoorbeeld aan het wat klinische grijs-paars-roze decor of het vrij uitgebreide onderonsje waarmee presentatoren Fidan Ekiz en Renze Klamer de uitzending begonnen. (...) De Vooravond voelde nieuw, fris van de lever, met een aangenaam tempo en een goede mix van onderwerpen."

NRC

"Dat de makers van De Vooravond goed naar hun voorgangers hebben gekeken, bleek uit een onderhoudende geschiedenisrubriek aan het slot van de uitzending. "Sterkte met de rest van de avond", sloot Ekiz de uitzending geestig af, al was het allerlaatste woord voor columnist Marcel van Roosmalen als pratende plant. Hij moet nog wat groeien in die rol."

AD

"Niet elk onderwerp was even spannend of verrassend (wéér Tour de France?, wéér Yotam Ottolenghi?) maar de mix klopte. Het gaf de presentatoren de kans te laten zien welk palet aan vaardigheden ze in huis hebben en hoe ze zich de komende weken zullen onderscheiden van voorgangers en concullega's."

