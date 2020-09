Charlie Hebdo drukt opnieuw spotprenten van de profeet Mohammed af. Het Franse satirische weekblad wil daarmee aantonen dat de redactie strijdvaardig het proces rondom de terroristische aanslagen in Parijs van 2015, dat woensdag begint, tegemoetziet.

Het gaat om oudere prenten die al eerder in het weekblad afgedrukt stonden.

"We zullen nooit gaan slapen, we zullen nooit opgeven", laat hoofdredacteur Laurent 'Riss' Sourisseau weten volgens Franse media. De desbetreffende editie memoreert de aanslag en zal vanaf dinsdagmiddag in Frankrijk te koop zijn.

In januari 2015 pleegden fundamentalisten een aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. De redactieleden waren op dat moment aan het vergaderen. Twaalf mensen kwamen om het leven. "Je suis Charlie" (ik ben Charlie) werd daarna wereldwijd een steunbetuiging aan de slachtoffers.

De aanslag werd gepleegd door de broers Saïd en Chérif Kouachi en opgeëist door Al Qaeda.

Kantoor werd extra bewaakt

De redactie van Charlie Hebdo was al eerder doelwit van geweld uit radicaalislamitische hoek. In 2011 brak op de redactievloer brand uit door een brandbom. De aanleiding was een karikatuur van de profeet Mohammed die het blad geplaatst had. Sinds die aanslag werd het kantoor extra bewaakt.

Na de aanslag op het weekblad vielen in Parijs gedurende meerdere dagen nog meer slachtoffers. Amedy Coulibaly schoot een agent en vier mensen in een joodse supermarkt dood. Zowel de broers Kouachi als Coulibaly werden door de politie doodgeschoten.

Woensdag begint in Parijs het proces tegen veertien personen die ervan worden verdacht op enige manier te hebben geholpen bij de aanslagen in 2015.