Robert Vuijsje stopt op 15 september met zijn rubriek in de Volkskrant waarvoor hij bekende Nederlanders met een migratieachtergrond interviewt, meldt de krant dinsdag.

De schrijver beëindigt Land van afkomst na zes jaar en driehonderd interviews met een gesprek met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.



"Na zes jaar vond de krant het wel genoeg. De serie loopt nog twee weken door en stopt dan", laat Vuijsje desgevraagd aan NU.nl weten. Vuijsje blijft wel interviews maken voor de krant, maar niet meer op wekelijkse basis.

Vuijsje bundelde honderd interviews uit de rubriek in Maar waar kom je écht vandaan?. "Als mensen over twintig jaar dit boek gaan lezen, hoop ik dat ze een goed beeld krijgen van hoe Nederland toen in elkaar zat", zei de schrijver in augustus tegen NU.nl.

"Hardcore racisten lezen waarschijnlijk geen krant, alleen complottheorieën op internet", vermoedde Vuijsje. "Het gaat me er niet zozeer om mensen van mening te laten veranderen."

Maandag publiceerde Vuijsje een interview met fitnessvlogger en influencer Mo Bicep in de Volkskrant. Die vertelde onder meer altijd als buitenlander te worden gezien, of het nu in zijn geboorteland Nederland of in zijn land van afkomst Marokko is.