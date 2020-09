Bij Linda Hakeboom zijn toch uitzaaiingen van kanker gevonden. Dit laat de 34-jarige presentatrice en documentairemaakster maandagavond weten op Instagram.

Hakeboom, bekend als presentatrice van onder meer Rambam en Linda's Mannen, maakte op 14 augustus bekend dat bij haar borstkanker is geconstateerd. Eerder liet ze weten dat er na een test geen uitzaaiingen waren gevonden, maar maandag bleek dit toch wel het geval.

"Vandaag is een rotdag", schrijft ze op Instagram. "Er zijn helaas toch uitzaaiingen gevonden. Ik ga moedig voorwaarts, maar ik kan niet ontkennen: het is best even slikken als de hele situatie voor je gevoel steeds een stukje erger wordt." Ook bedankt ze haar volgers voor hun steun. "Het gevoel dat er een klein legertje aan goede mensen achter je staat is onbetaalbaar."