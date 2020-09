Herman Brusselmans heeft een nieuw onderkomen gevonden als columnist. Na zijn vertrek bij Nieuwe Revu gaat de Belgische auteur bij The Post Online aan de slag.

"Vanaf nu zal Brusselmans de gevoelige Hollanders elke week op de befaamde Brusselmans-wijze fileren. Hij bekijkt door zijn Vlaamse bril de 'Ollander anno nu'", meldt The Post Online in een persbericht.

De 62-jarige Vlaamse schrijver wil in zijn nieuwe columnreeks "meer inzicht bieden in het Nederland van nu".

"Ik vroeg me af: zouden alle Nederlandse vrouwen zo slecht in bed zijn? Nou, dat valt, als je veel doorzettingsvermogen hebt, op den duur redelijk mee. Ik heb namelijk 'ns het bed gedeeld met een Nederlandse vrouw bij wie ik drie orgasmes kreeg, al moet ik erbij vermelden dat ze tijdens het eerste orgasme in slaap viel, en ik voor de twee andere orgasmes dan maar zelf heb gezorgd", aldus Brusselmans in een voorpublicatie van zijn eerste column die woensdag gepubliceerd zal worden.



Nieuwe Revu beëindigde het samenwerkingsverband met Brusselmans vorige week, omdat dit volgens de redactie al een tijdje gepland stond. Opmerkelijk genoeg viel het ontslag samen met twee columns over Shirma Rouse en prinses Amalia, die veel ophef veroorzaakten.