Koert Westerman biedt zijn excuses aan voor zijn seksistische opmerkingen tijdens zijn live verslag van de wedstrijd tussen Jong PSV en Excelsior op FOX Sports. De sportcommentator sprak zich uit over het uiterlijk van de vrouwelijke clubarts en ging hiervoor door het stof op Twitter.

"Hoi Annemarie, ik heb even jouw bril opgezet en ik begrijp je reactie volkomen", aldus Westerman na kritiek van sportjournalist Annemarie Postma van Het Parool. "Ik ken Suzanne ook al een poosje, maar snap dat mijn opmerkingen inmiddels echt niet meer kunnen. Als ik mensen daarmee heb beledigd of boos gemaakt, bij dezen mijn welgemeende excuses."

Clubarts Suzanne Huurman kwam tijdens de wedstrijd het veld op om Kristófer Kristinsson aan een blessure te behandelen. De sportcommentator deed uitspraken als "of zou hij gewoon graag verzorgd willen worden door de knappe verzorgster? Die spelers heb je ook" en "ik ga er gewoon bij liggen, in de hoop dat ik haar even diep in de ogen kan kijken en mijn move na de wedstrijd mag maken".

Postma nam het op voor Huurman op Twitter. "Suzanne Huurman is clubarts bij PSV, consulent bij Real Madrid en heeft een cv in de medische wereld waar menigeen van droomt. En dan door de commentator zo weggezet worden. In- en in triest." Volgens Postma worden vrouwen in de voetbalwereld altijd uitgedaagd in hun feitenkennis. "En deze man komt weg met een seksistische opmerking die niks te maken heeft met zijn vak, laat staan dat van haar."